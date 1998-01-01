وزيرة الصحة: الخدمات الصحية والتحويلات الطبية ستقدم بعدالة لأبناء شعبنا

رام الله / سما /

وقعت مي كيلة وزيرة الصحة، مع الممثل العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) توشيا آبي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، لدعم الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، لها، إنه "جرى توقيع محضر المداولات بين الطرفين الياباني والفلسطيني، حيث خلصت هذه المداولات إلى بلورة مشروع دعم وتطوير الأجهزة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، وتزويدها بأجهزة متطورة كالرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي، وأجهزة خاصة بجراحة القلب والأعصاب وجراحة الأطفال".

وأشادت كيلة بالتعاون الكبير بين فلسطين واليابان، والدعم الياباني لجميع القطاعات في فلسطين وخاصة قطاع الصحة. وأطلعت وفد الوكالة على واقع القطاع الصحي في فلسطين وما يعانيه نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق منفصل، أكدت كيلة أن الخدمات الصحية والتحويلات الطبية ستقدم بعدالة لأبناء شعبنا، وهذا ليس منّة من أحد، وأن مؤسساتنا بنيت بدماء الشهداء ونحن مؤتمنون عليها.

جاء ذلك خلال زيارتها وحدة شراء الخدمة (التحويلات الطبية)، صباح اليوم واجتماعها بالطاقم العامل فيها، ومع المدراء العامين في الوزارة.

وأضافت أن الزيارات الميدانية المفاجئة ستكون نهجا متبعا بشكل دوري داخل مراكز الوزارة، وذلك للاطلاع على سير العمل وتلمس الإنجازات والإشكاليات.

وقالت إن وزارة الصحة يجب أن يبنى عملها على قاعدة العدالة الاجتماعية، لذا فإن أي مريض سيحصل على علاجه داخل مراكزنا الحكومية والوطنية، بينما سيحصل من لا يتوافر له علاج داخل الوطن على تحويلة طبية في المكان المناسب.

في السياق، ناقشت وزيرة الصحة مع وفد من مجلس نقابة الأطباء، عدداً من الأمور المتعلقة بالأطباء داخل وزارة الصحة وسبل تعزيز التعاون لخدمة المرضى والمواطنين.

وقالت كيلة، إنها ستعقد لقاءات موسعة مع نقابة الأطباء وجميع النقابات ذات العلاقة بالقطاع الصحي، لتلمس احتياجاتها وسبل التعاون لتحقيق مزيد من الإنجازات في القطاع الصحي