  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"جايكا" و"شؤون اللاجئين" تختتمان مشاريع تحسين مخيم الجلزون التجريبية

الثلاثاء 16 أبريل 2019 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 اختتمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، مشاريع برنامج تحسين مخيم الجلزون التجريبية، بحضور كبيرة مستشاري مكتب "جايكا" الرئيسي آيري كوموكاي.

واختتم البرنامج من خلال اجتماع تقييمي مع أعضاء منتدى تحسين مخيم الجلزون، بحضور مدير عام المشروع، مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين ياسر أبو كشك، ومدير مكتب المخيمات رئيس اللجنة الشعبية في المخيم محمود مبارك، وعدد من أهالي المخيم.

وأكد مبارك أهمية ونوعية المشاريع التي تقدمها الوكالة اليابانية، والمستوى الكبير في التخطيط والتنفيذ من قبل خبراء "جايكا".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : الفيديو الذي حرم وفدا إسرائيليا من زيارة البحرين

مسؤول أميركي يزور "الحدود الاسرائيلية" مع غزة ومصر .. لماذا ؟

عريقات: صفقة القرن تهدف لتدمير عملية السلام ووفد فتح سيطلب من المصريين في زيارته كالتالي..

جيش الاحتلال ينشر منظومة "مارس" الاستخبارية على حدود غزة وهذه ابرز مهامها ..

واشنطن تعزز حماية سفاراتها وقواتها قبيل نشر "صفقة القرن"

وفاة معتمر من غزة بمكة المكرمة

بالفيديو والصور.. حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في فرنسا

الأخبار الرئيسية

هنية وعباس

هنية يبعث برسالة الى الرئيس محمود عباس وهذا مفادها...

سيلز

مسؤول امريكي: واشنطن تعرف سلم أولويات حماس ونعارض تقديم "محفزات" لعائلات منفذي العمليات

هنية : تفاهمات غزة يمكن ان تنهار اذا استمر التوتر داخل سجون الاحتلال

هآرتس : إسرائيل وحماس تستعدّان لتفاهمات تهدئة طويلة المدى

دحلان في ذكرى ابو جهاد : لا سلام دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة