"جايكا" و"شؤون اللاجئين" تختتمان مشاريع تحسين مخيم الجلزون التجريبية

رام الله / سما /

اختتمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، مشاريع برنامج تحسين مخيم الجلزون التجريبية، بحضور كبيرة مستشاري مكتب "جايكا" الرئيسي آيري كوموكاي.

واختتم البرنامج من خلال اجتماع تقييمي مع أعضاء منتدى تحسين مخيم الجلزون، بحضور مدير عام المشروع، مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين ياسر أبو كشك، ومدير مكتب المخيمات رئيس اللجنة الشعبية في المخيم محمود مبارك، وعدد من أهالي المخيم.

وأكد مبارك أهمية ونوعية المشاريع التي تقدمها الوكالة اليابانية، والمستوى الكبير في التخطيط والتنفيذ من قبل خبراء "جايكا".