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شامية يبحث مع سفراء أفارقة وآسيويين توفير الدعم السياسي للقضية الفلسطينية

الثلاثاء 16 أبريل 2019 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شامية يبحث مع سفراء أفارقة وآسيويين توفير الدعم السياسي للقضية الفلسطينية


القاهرة /سما/

 التقى مازن شامية مساعد وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء،  مع العديد من السفراء الأفارقة والآسيويين المعتمدين غير المقيمين لدى دولة فلسطين، في القاهرة، في إطار التحرك الفلسطيني تجاه القارة الافريقية.

وأوضحت الخارجية أن هذه اللقاءات تأتي لمتابعة ومراجعة العلاقات العربية مع القارة الافريقية، واسهاماتها في توفير الدعم السياسي للقضية الفلسطينية مع الدول الافريقية الصديقة في المحافل الافريقية والدولية، في ظل الضغوطات التي تمارَس من القوى المعادية لفلسطين وقضيتها مع بعض الدول والأنظمة الافريقية الملتزمة بدعم القضية والحق الفلسطيني.

واتفق السفير شامية مع الجامعة العربية على ضرورة عقد لجنة المتابعة العربية المتعلقة بالتحرك العربي تجاه القارة السمراء، ولجنة التنسيق العربي الافريقي الإسلامي، وذلك لضمان توفير مظلة سياسية للقضية الفلسطينية.

حيث رافق السفير شامية، كل من المستشار في بعثة دولة فلسطين لدى الجامعة العربية، تامر الطيب، والمستشار هيثم الطري، من سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة.

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