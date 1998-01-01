المؤرخ والناشط الاسرائيلي إيلان بابيه يوجه رسالة إلى الأسرى الفلسطينيين..

القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس دائرة الدراسات الفلسطينية في جامعة اكسيتر البريطانية، المؤرخ والناشط الاسرائيلي إيلان بابيه، رسالة تضامنية إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لمناسبة يوم الأسير الذي يصادف يوم غد الأربعاء.

وقال المؤرخ بابيه في رسالته المسجلة من مقر سفارة فلسطين لدى التشيك: "اود ان ابعث رسالة خاصة للأسرى السياسيين الفلسطينيين الذين يعانون الان ومنذ سنين طوال من ظروف اعتقال تحت قوانين الجيش الاسرائيلي، التي تنتهك المبادئ الأساسية".

وأضاف: "باسمي وباسم الاصوات اليهودية التقدمية، داخل اسرائيل وحول العالم، نرفض رفضا قاطعا اعتقالكم وزجكم في هذه السجون، ونصلي من اجل الافراج عنكم واطلاق سراحكم في القريب العاجل، ونأمل أن نكون جميعنا قادرين على العيش بحرية وسلام، بلا سجون تخالف المعايير الانسانية لاحتوائها على معتقلي رأي أو مساجين اداريين، انا متفائل جدا باننا يوما ما سنعيش احرارا في ارض فلسطين".

وكان المؤرخ بابيه، قال في حديث متلفز، إن اسرائيل دولة فصل عنصري، وإن سيطرتها وهيمنتها على الأرض الفلسطينية تشبه نظام الفصل العنصري، الذي كان سائدا في دولة جنوب إفريقيا.

ودعا معسكر السلام في اسرائيل الى اتخاذ موقف شجاع تجاه الفلسطينيين وعدم الاختباء وراء اليمين، ودعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحركة المقاطعة.