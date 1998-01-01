هنية يبعث برسالة الى الرئيس محمود عباس وهذا مفادها...

غزة / سما/

وجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، عقب إعلان وزير الخارجية استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون شروط مسبقة في موسكو.

وقال هنية موجها خطابه للرئيس عباس: "نتنياهو لن يعطيك شيئاً سوى أنك ستبقى في دائرة مغلقة والمراوحة في المكان ذاته".

وأوضح في حديث متلفز أنه "على أبو مازن التوجه نحو الداخل الفلسطيني وعقد الإطار القيادي المؤقت ووضع استراتيجية للصمود".

وأشار الى أن استمرار "التيه السياسي الذي فرضه اتفاق أوسلو يجب أن ينتهي لأنه يزيد من التخبط الفلسطيني".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أعلنت استعداد الرئيس محمود عباس لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون شروط سابقة، في حال عقد اللقاء في العاصمة الروسية موسكو.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أكدنا للرئيس بوتين استعدادنا ورغبتنا في أي وقت، عندما يرى هو، أن هناك استعدادا من الجانب الإسرائيلي، سنكون أكثر من مستعدين للحضور والجلوس وإجراء محادثات مع نتنياهو... نحن مستعدون للتحدث مع الإسرائيليين دون أي شروط... طالما أن الدعوة تأتي من الرئيس بوتين، وطالما أن الرئيس بوتين هو المضيف للاجتماع، فإن ذلك يهيئ أفضل الظروف لعقد الاجتماع ولأن يكون اللقاء ناجحا".

و أشار وزير الخارجية والمغتربين، إلى أنه لا توجد حاليا مقترحات محددة لعقد مثل هذا الاجتماع. وأكد المالكي أن الحكومة الفلسطينية "لا ترى أي آفاق لهذا الاجتماع في المستقبل القريب، بأي حال من الأحوال".