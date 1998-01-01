وفاة مواطن أصيب أثناء مهمة للشرطة بقلقيلية

قلقيلية / سما /

أعلن الأطباء في المستشفى الاستشاري برام الله، ظهر اليوم الثلاثاء، عن وفاة المواطن الذي اصيب أمس في مهمة لضبط مواد مخدرة ببلدة سنيريا شرقي قلقيلية.

وقال لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، إنه وأثناء مهمة لمكافحة المخدرات للبحث عن مواد مخدرة في احد منازل البلدة، وبإسناد من مركز شرطة كفر ثلث، حاول أحد الأشخاص المشتبه به بحيازة وترويج مواد مخدرة الاستيلاء على سلاح أحد ضباط الشرطة فاُطلقت عدة اعيرة نارية وتبين اصابته ونقل للمستشفى لتلقي العلاج، وقد اعلن الأطباء ظهر اليوم عن وفاته .

وأضاف ارزيقات أن القوة وأثناء عملية التفتيش ضبطت مواد يشتبه بأنها مخدرة، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على ملابسات الحادثة.