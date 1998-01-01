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وفدان أوروبيان يغادران قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

الثلاثاء 16 أبريل 2019 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفدان أوروبيان يغادران قطاع غزة عبر معبر بيت حانون


غزة / سما /

غادر وفدين أوروبيين، مساء اليوم الثلاثاء، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع ، حيث كان قد وصلا في وقت سابق اليوم.

وأوضح المكتب الإعلامي للمعبر مساء اليوم، أن وفد الاتحاد الأوروبي لإدارة المشاريع الإنسانية ونائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط والوفد المرافق له غادروا معبر ايرز شمال القطاع.

الجدير بالذكر أن مواطني قطاع غزة ينتظرون على أحر من الجمر تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تمت بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية وأممية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران قال  في تصريحات  أمس: "هناك بعض الخطوات في تفاهمات التهدئة مع الاحتلال بدأت تنفذ على أرض الواقع، بينما هناك خطوات أخرى كـ المنحة القطرية وغيرها من المشاريع مرتبط تنفيذها بالدول المانحة".

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