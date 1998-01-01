حماس تعلق على موافقة الرئيس عباس للقاء نتنياهو دون شروط بموسكو!

غزة / سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، على تصريحات المالكي بشأن موافقة الرئيس عباس على لقاء نتنياهو دون شروط مسبقة في موسكو.

وقالت الحركة في بيانها، إن موافقة رئيس السلطة محمود عباس على لقاء نتنياهو دون شروط مسبقة في موسكو، امر مسيئ لشعبنا وقضيته، وتفريطاً بالموقف الفلسطيني، وإضعاف للأوراق التي يمتلكها. وفق قولها

وأضافت: كان الأجدر بالسلطة التراجع عن مسار التفرد والإقصاء، والبحث عن سبل تعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام من خلال الدعوة للإطار الفلسطيني للانعقاد بشكل عاجل؛ لتدارس تداعيات الموقف وسبل مواجهة المخاطر والتحديات التي تُحدق بالوطن والحقوق والمقدسات، والعمل على إصلاح منظمة التحرير وتفعيلها، والكف عن القرارات والسياسات خارج الإجماع الوطني الفلسطيني.