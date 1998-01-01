غنيم يطلع القنصل البلجيكي على احتياجات قطاع المياه

رام الله / سما /

أطلع مازن غنيم رئيس سلطة المياه، اليوم الثلاثاء، القنصل البلجيكي العام في القدس دانييلا هافن، على احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي، وبحث معها إمكانية دعم الحكومة البلجيكية لهذا القطاع الانساني الخدماتي.

واستعرض غنيم جملة من القضايا المتعلقة ببرامج سلطة المياه التطويرية والمستقبلية، سيما الخطوات العملية التي تقوم بها سلطة المياه حاليا بالتواصل مع الدول التي أبدت اهتمامها ببرنامج محطة التحلية المركزية في اطار استكمال الاجراءات المتعلقة باستكمال التمويل لهذا المشروع الاستراتيجي، مشيرا الى انه سيتم نهاية الشهر الجاري عقد اجتماع في مدينة بروكسل بهدف المضي قدما في تنفيذ المشروع بشكل متكامل.

وبحث الجانبان كافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع المياه والمشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية والمشاركة والدعم البلجيكي، خاصة في ظل وقف الدعم الامريكي والانسحاب من قطاع المياه وبقاء عدد من المشاريع قيد التنفيذ.

من جانبها، أعربت هافن عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تقوم بها سلطة المياه لتطوير هذا القطاع الانساني، ومؤكدة انه سيتم البحث في الجوانب والآليات التي من الممكن العمل بها لفتح آفاق تعاون مستقبلية بين البلدين