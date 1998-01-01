الرجوب يطلع قائد البعثة الكندية في فلسطين على أوضاع جنين

جنين / سما /

أطلع أكرم الرجوب محافظ جنين، اليوم الثلاثاء، قائد البعثة الكندية في فلسطين العميد مارك جانييه، على الأوضاع العامة في محافظة جنين.

واستعرض الرجوب، خلال لقاء عقد بمقر المحافظة في مدينة جنين، اليوم بحضور مساعد المحافظ منصور السعدي ومديرة وحدة العلاقات العامة سناء بدوي، الأوضاع العامة على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتعليم، والتحديات التي تواجه المحافظة في ظل استمرار الاحتلال، وما يشكله من معضلة أمام أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح الرجوب أن سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية أثر على مختلف نواحي الحياة وعلى مشاريع حيوية، مستدركا "ربما يكون له انعكاس كبير على الأداء وله تداعيات كبيرة لكنها لن تؤثر على قناعاتنا وهدفنا في الحفاظ على استقرار مؤسساتنا. كذلك فإن شعبنا وقيادته ثابتون على حقوق شعبنا والتزامهم تجاه أسراه وشهدائه".

وتطرق الرجوب إلى الوضع الأمني الداخلي والتعاون بين الأجهزة الأمنية لتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي وملاحقة الخارجين عن القانون حفاظا على أمن وكرامة وحقوق شعبنا. وقال: إن الأمن أساس الحكم وأساس التنمية والازدهار.

وقدم المحافظ صورة عن انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، من خلال الاقتحامات والمداهمات اليومية، وحملات الاعتقال وتفتيش المنازل والورش، والاعتداء على المواطنين وسرقة أراضيهم ومنعهم من العمل فيها.

من جهته، أكد جانييه التزام كندا بمواصلة دعم السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع على الأوضاع العامة في المحافظة، وآلية التعاون على صعيد الأمن والبنية التحتية من خلال دراسة الاحتياجات عبر الجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية.