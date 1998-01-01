  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العالول: في ذكرى استشهاد خليل الوزير دماء الشهداء هي البوصلة بالمواجهة مع الاحتلال

الثلاثاء 16 أبريل 2019 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: في ذكرى استشهاد خليل الوزير دماء الشهداء هي البوصلة بالمواجهة مع الاحتلال


رام الله / سما /

 قال محمود العالول نائب رئيس حركة "فتح"، اليوم الثلاثاء، إن تضحيات الشهداء وعلى رأسهم الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد"، هي البوصلة المتوهجة في لحظات المواجهة المستمرة مع الاحتلال.

وأضاف العالول في بيان، بمناسبة الذكرى الـ31 لاستشهاد القائد خليل الوزير، "في هذه اللحظات الصعبة من محاولة تمرير استراتيجيات الإلغاء التي يعاد إنتاجها على فلسطين الوطن والقضية والإرث النضالي، تمر علينا ذكرى استشهاد القائد المؤسس خليل الوزير صاحب الأفعال البيضاء من غير سوء، تلك الأفعال المعمدة لفلسطين بنضالها البوصلة والغاية، حتى ارتوت كل الأجيال اللاحقة من نموذج الفعل الناجز في مواقف المواجهة والاشتباك، وفي كل ذكرى تمر يبقى حاضرا بكل ما ملكه حضوره الباقي من دفع متمسكا بوحدانية الهدف والمصير، هذا الحضور الباقي من تجلي إيمانه وإيمان أخوانه المؤسسين لأطول ثورة معاصرة في العصر الحديث، فجسد حضوره بأن تكون فلسطين راية كونية بدلالات الحق وضرورة الإيمان بالنصر الأكيد الذي لا بد منه".

وأضاف: "كان خليل الوزير خير من عرف الشهداء وخير من كان رفيقهم ومرشدهم، حتى كانت هذه الذكرى من كل عام في الوطن والشتات والمدن والقرى والمخيمات ذكرى تحملها الأجيال اللاحقة وهي تستمد منها الإيمان بالفعل الذي ينير الدرب ويعلن أنالاحتلال حتما إلى زوال، وأن المسيرة المعمدة بالدم لن تضل الطريق وتفقد البوصلة، تلك البوصلة المتوهجة مع كل قطرة دم تسيل في لحظات المواجهة المستمرة مع الاحتلال".

وتابع العالول: "يا أبا جهاد لك العهد من كل أبناء الحركة بالوفاء لدماء الشهداء والعهد لأن تبقى الراية خفاقة عالية لا تسقط ولا تضل الطريق حتى اكتمال مشروع التحرر والاستقلال الذي يليق بتضحياتكم ونضال الأحرار بإقامة الدولة المستقلة غير منقوصة السيادة بعاصمتها القدس".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وتفاهمات التهدئة

عريقات: صفقة القرن تهدف لتدمير عملية السلام ووفد فتح سيطلب من المصريين في زيارته كالتالي..

شاهد : الفيديو الذي حرم وفدا إسرائيليا من زيارة البحرين

واشنطن تعزز حماية سفاراتها وقواتها قبيل نشر "صفقة القرن"

لهذه الاسباب.. ادارة ترامب تؤجل اعلان صفقة القرن الى شهرين

بالفيديو والصور.. حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في فرنسا

مرفق رابط التسجيل.. الداخلية بغزة تعلن عن وظائف ضباط وضباط صف جديدة بالقطاع

الأخبار الرئيسية

هنية : تفاهمات غزة يمكن ان تنهار اذا استمر التوتر داخل سجون الاحتلال

هآرتس : إسرائيل وحماس تستعدّان لتفاهمات تهدئة طويلة المدى

دحلان في ذكرى ابو جهاد : لا سلام دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة

حدود

مسؤول أميركي يزور "الحدود الاسرائيلية" مع غزة ومصر .. لماذا ؟

جيش الاحتلال ينشر منظومة "مارس" الاستخبارية على حدود غزة وهذه ابرز مهامها ..