العالول: في ذكرى استشهاد خليل الوزير دماء الشهداء هي البوصلة بالمواجهة مع الاحتلال

رام الله / سما /

قال محمود العالول نائب رئيس حركة "فتح"، اليوم الثلاثاء، إن تضحيات الشهداء وعلى رأسهم الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد"، هي البوصلة المتوهجة في لحظات المواجهة المستمرة مع الاحتلال.

وأضاف العالول في بيان، بمناسبة الذكرى الـ31 لاستشهاد القائد خليل الوزير، "في هذه اللحظات الصعبة من محاولة تمرير استراتيجيات الإلغاء التي يعاد إنتاجها على فلسطين الوطن والقضية والإرث النضالي، تمر علينا ذكرى استشهاد القائد المؤسس خليل الوزير صاحب الأفعال البيضاء من غير سوء، تلك الأفعال المعمدة لفلسطين بنضالها البوصلة والغاية، حتى ارتوت كل الأجيال اللاحقة من نموذج الفعل الناجز في مواقف المواجهة والاشتباك، وفي كل ذكرى تمر يبقى حاضرا بكل ما ملكه حضوره الباقي من دفع متمسكا بوحدانية الهدف والمصير، هذا الحضور الباقي من تجلي إيمانه وإيمان أخوانه المؤسسين لأطول ثورة معاصرة في العصر الحديث، فجسد حضوره بأن تكون فلسطين راية كونية بدلالات الحق وضرورة الإيمان بالنصر الأكيد الذي لا بد منه".

وأضاف: "كان خليل الوزير خير من عرف الشهداء وخير من كان رفيقهم ومرشدهم، حتى كانت هذه الذكرى من كل عام في الوطن والشتات والمدن والقرى والمخيمات ذكرى تحملها الأجيال اللاحقة وهي تستمد منها الإيمان بالفعل الذي ينير الدرب ويعلن أنالاحتلال حتما إلى زوال، وأن المسيرة المعمدة بالدم لن تضل الطريق وتفقد البوصلة، تلك البوصلة المتوهجة مع كل قطرة دم تسيل في لحظات المواجهة المستمرة مع الاحتلال".

وتابع العالول: "يا أبا جهاد لك العهد من كل أبناء الحركة بالوفاء لدماء الشهداء والعهد لأن تبقى الراية خفاقة عالية لا تسقط ولا تضل الطريق حتى اكتمال مشروع التحرر والاستقلال الذي يليق بتضحياتكم ونضال الأحرار بإقامة الدولة المستقلة غير منقوصة السيادة بعاصمتها القدس".