الخليل: مستوطن يدهس طفلا ويصيبه بجروح في رأسه ووجهه

الخليل / سما /

دهس مستوطن، اليوم الثلاثاء، طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطن دهس بمركبته الطفل عمر رأفت السلايمة، أثناء عودته من مدرسته القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، الى منزله الواقع في حارة السلايمة قرب الحرم الابراهيمي بالمنطقة الجنوبية وسط المدينة، وفر من المكان.

وأوضحت المصادر أن الطفل أصيب بجروح مختلفة في رأسه ووجهه وصفت بالمتوسطة، ونقل إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.