  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: مستوطن يدهس طفلا ويصيبه بجروح في رأسه ووجهه

الثلاثاء 16 أبريل 2019 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: مستوطن يدهس طفلا ويصيبه بجروح في رأسه ووجهه


الخليل / سما /

دهس مستوطن، اليوم الثلاثاء، طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطن دهس بمركبته الطفل عمر رأفت السلايمة، أثناء عودته من مدرسته القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، الى منزله الواقع في حارة السلايمة قرب الحرم الابراهيمي بالمنطقة الجنوبية وسط المدينة، وفر من المكان.

وأوضحت المصادر أن الطفل أصيب بجروح مختلفة في رأسه ووجهه وصفت بالمتوسطة، ونقل إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وتفاهمات التهدئة

عريقات: صفقة القرن تهدف لتدمير عملية السلام ووفد فتح سيطلب من المصريين في زيارته كالتالي..

شاهد : الفيديو الذي حرم وفدا إسرائيليا من زيارة البحرين

واشنطن تعزز حماية سفاراتها وقواتها قبيل نشر "صفقة القرن"

لهذه الاسباب.. ادارة ترامب تؤجل اعلان صفقة القرن الى شهرين

بالفيديو والصور.. حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في فرنسا

مرفق رابط التسجيل.. الداخلية بغزة تعلن عن وظائف ضباط وضباط صف جديدة بالقطاع

الأخبار الرئيسية

هنية : تفاهمات غزة يمكن ان تنهار اذا استمر التوتر داخل سجون الاحتلال

هآرتس : إسرائيل وحماس تستعدّان لتفاهمات تهدئة طويلة المدى

دحلان في ذكرى ابو جهاد : لا سلام دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة

حدود

مسؤول أميركي يزور "الحدود الاسرائيلية" مع غزة ومصر .. لماذا ؟

جيش الاحتلال ينشر منظومة "مارس" الاستخبارية على حدود غزة وهذه ابرز مهامها ..