بيت لحم وبرشلونة توقعان اتفاقية تعاون

بيت لحم / سما /

وقعت بلديتا بيت لحم وبرشلونة اتفاقية تعاون، وذلك على هامش زيارة وفد من بلدية بيت لحم لمدينة برشلونة الإسبانية، برئاسة نائب الرئيس حنان حنانيا وعضوية قاسم كنعان، ورئيس قسم المشاريع زياد السايح، ومدير سلطة المياه أكرم نصّار.

وقالت حنانيا إن بلدية برشلونة تعهدت، بموجب الاتفاقية، بتقديم الدعم المالي بقيمة 100 ألف يورو لمشروع في مجال البنية التحتية، كخطوة أولى من سلسة خطوات التعاون بين المدينتين للعام الجاري، والتعاون في المجالات التقنية والرياضية والموسيقية والسياحية.

وأضافت أنه تم الاتفاق على تقديم الدعم لبلدية بيت لحم وسلطة المياه بمشاريع بقدر مالي أكبر للعام المقبل، وذلك لتعزيز العلاقة بين المدينتين.

وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع نوّاب وأعضاء مجلس بلدية برشلونة المسؤولين عن قطاع التطوير الحضري والمشاريع، والبنية التحتية، ومعالجة المياه العادمة، والسياحة وقطاعها الخاص، وجمع وتدوير النفايات، كذلك زار مواقع لمشاريع ريادية نفذتها بلدية برشلونة تتعلق بالقطاعات المذكورة.