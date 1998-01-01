أبو العسل يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية الهادفة للحفاظ على البيئة

اريحا / سما /

أكد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل أهمية المبادرات المجتمعية في الحفاظ على البيئة وحمايتها وتجميل المناطق والشوارع، مشيدا بمبادرة "نحو بيئة خضراء" التي نفذتها مدرسة الراهبات الوردية.

جاء ذلك خلال إطلاقه فعاليات يوم النظافة التي نظمتها المدرسة اليوم الثلاثاء، بمشاركة مدير التربية والتعليم عزمي بلاونة، ومدير جودة البيئة أمجد جبر، وراعي طائفة اللاتين في أريحا الأب ماريو حدشيتي وممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية.

وأضاف أبو العسل: إن هذه الجهود والمبادرات تساهم في توعية المواطنين والطلاب لأهمية حماية البيئة، وفي خلق ثقافة مجتمعية تساعد في التقليل من المواد الضارة بالبيئة والتي تسبب التلوث.

بدوره، أكد بلاونة أن الثقافة المتعلقة بالحفاظ على البيئة مهمة على المستوى التربوي، وتعكس الرقي في الأخلاق، وتساهم في التقليل من التلوث ومن الأمراض.

من جهتها، أكدت مديرة المدرسة ماجدة حداد أن هذه المبادرة عبارة عن خطوة تساهم في تعريف الطلبة بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة في كل الأماكن وهي لبنة يمكن البناء عليها في المستقبل.

وتضمنت المبادرة حملة للنظافة في الشوارع المحيطة بالمدرسة، وزراعة ورود ودهان للأرصفة.