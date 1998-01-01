كشف آلية السفر عبر معبر رفح "الأربعاء"

غزة / سما /

أعلنت داخلية قطاع غزة الثلاثاء، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من حافلة الجوازات المصرية + الحافلات: الأولى والثانية، والثالثة حتى الرقم (77) من كشف (4/15).

وطالبت الداخلية، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة الأسماء.. منهنا