كونتي يبتعد عن إنتر ميلان ويقترب من بايرن ميونخ

وكالات / سما /

ترغب العديد من الأندية العالمية، في التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وذلك في ظل تقهقر وضعيتها بالدوريات المحلية، وكذا فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة مع المدربين الحاليين.

ويأتي في مقدمة تلك الأندية، كل من بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، اللذان يستعدان لاتخاذ الخطوات الأولى من أجل الانقضاض على خدمات أنطونيو كونتي، خلال الصيف القادم.

ووفقاً لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرض مالي لأنطونيو كونتي، حيث تنوي إدارة النادي البافاري الإطاحة بالمدرب الحالي نيكو كوفاتش، الذي فشل في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن كونتي لم يتخذ لحدود اللحظة أي قرار نهائي بشأن مستقبله، لأنه يفضل إجراء تقييم دقيق للمكان الذي سيعمل فيه بعد توقفه عن مزاولة مهنة التدريب خلال الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن إنتر ميلان وروما يحاولان الظفر بخدمات كونتي، لكن محاولتهما في هذا الصدد تبدو خجولة، ففي الوقت الذي يعمل فيه النيراتزوري في صمت، يحاول فريق العاصمة الدفع نحو المدرب الإيطالي رغم صعوبة المهمة.

وأفاد المصدر، بأن كونتي قريب من بايرن ميونخ في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يبدي استعداداً كبيراً لقبول العرض الألماني.