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خدمات خانيونس يعين مدير فني جديد استعدادا للموسم المقبل

الثلاثاء 16 أبريل 2019 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات خانيونس يعين مدير فني جديد استعدادا للموسم المقبل


غزة / سما /

كشف نادي خدمات خانيونس عن مدربه الجديد, استعدادا للظهور معه في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الكروي المقبل.

وعيّن خدمات خانيونس عبد الله محمود مديرا فنيا للفريق الأول, عقب هبوط النادي لدوري الأولى, بعد احتلاله المركز الثاني عشر والأخير في الممتازة هذا الموسم.

وأوضح النادي أن الإعلان عن الجهاز الفني كاملا سيكون خلال الأيام المقبلة, تمهيدا للجلوس مع اللاعبين قبل الخوض في فترة الاستعداد للموسم الجديد.

يشار إلى أن نادي خدمات خانيونس يسعى لإبرام صفقات قوية في الانتقالات الصيفية, لضمان رجوع الفريق للدرجة الممتازة من جديد.

#مدير فني #خدمات خانيونس

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