المواصفات والمقاييس تصدر التعليمات الفنية الالزامية حول بطاقة البيان للمنتوجات الغذائية المعبأة

رام الله / سما /

أصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس، التعليمات الفنية الالزامية الخاصة ببطاقة البيان للمنتوجات الغذائية المعبأة بهدف إزالة المعيقات أمام التداول الحر للمنتجات الغذائية وتوفير شروط عادلة للمنافسة.

كما يهدف إصدار التعليمات إلى إعلام وحماية المستهلك من خلال الوسم ببطاقة بيان مفصلة تحدد طبيعة المنتج وصفاته وتمكن المستهلك من الاختيار استنادا الى علمه الكامل بالحقائق بوضع قائمة بجميع المعلومات التي يجب ان تشملها بطاقة بيان المنتجات الغذائية بشكل اساسي، ومنع استخدام معلومات في بطاقة بيان المنتجات الغذائية أو حين عرضها أو الاعلان عنها من شأنها أن تضلل المشتري أو تنسب صفات علاجية الى المنتج الغذائي.

وقالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذه التعليمات تسري على بطاقة بيان المنتجات الغذائية التي يتم تزويدها الى المستهلك النهائي وعلى نواحي محددة متعلقة بعرض المنتجات الغذائية والاعلان عنها، كما تسري هذه التعليمات أيضا على المنتجات الغذائية المخصصة للمطاعم والمستشفيات والمقاصف وجميع متعهدي تقديم الطعام بكميات كبيرة (متعهدي الطعام).