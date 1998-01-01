7 خدع في الستايل على كل رجل أن يعرفها

وكالات / سما /

تأتي تلك الأيام التي يمر بها الرجل بنقص في الميزانية، المصروف أو الراتب غير كافي لمواكبة الموضة والأناقة.

لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن كوننا أنيقين وعلى الموضة، إليكم 7 خدع في الستايل، على كل رجل آن يعرفها.

1. حول ربطة العنق العريضة إلى واحدة رفيعة.

2. لا داعي للكي بعد الآن.

​مللت من تضيع الوقت في كي الملابس، الحل بسيط، عند تجفيف الملابس في ماكنة التجفيف، ضع بعض مكعبات الثلج، هذا من شأنه عن يخفف التجاعيد بشكل كبير، في بعض الأحيان أنت لست بحاجة لكيهم، لكن أحيانا ستحتاج لكي بسيط وسريع.

3. جدد حذائك الكونفيرس.

جميعنا يعشق الكونفيرس، لكن أحيانا يصبح متسخاً بشكل كبير، الحل هو غسله، ثم صبغه بألون الصبغ الخاصة بالقماش، القماش في الكونفيرس سيأخذ اللون لكن الإطار البلاستيكي لا يمتصه، ما سيبقيه أبيض، وهكذا ستحصل على حذاء كونفيرس جديد.

4. جدد حذائك الجلدي بزيت الزيتون.

كم هو رائع زيت الزيتون، فقط ضع بضعة نقاط على قماشة ما وامسحه، هذا سيجعل حذائك الجلدي كأنه جديد.

5. تخلص من رائحة حذائك الكريهة.

عندما تنبعث رائحة كريهة من حذائك فالحل ليس رميه، بل ضعه في الثلاجة "الفريزر"، هذا من شأنه أن يقتل البكتيريا الموجودة في الحذاء ويخلصك من الرائحة الكريهة.

6. إجعل شفرة الحلاقة القديمة أكثر حدّة.

مع الإرتفاع المتصاعد في أسعار شفرات الحلاقة، لا بد لنا من حل، وهو بإحضار بنطلون جينز، وتمرير الشفرة بالإتجاه المعاكس للحلاقة على بنطلون الجينز، هذا سيجعلها أكثرة حدّة وجودة.

7. جدّد البلوزات والقمصان.

يتكون على البلوز القطن والوبر، ما يجعلهم يظهرون كأنهم قديمين، الشفرة التي جددتها قبل قليل ستعيد لك البلوز كما كان، ما عليك فعله هذه المرة هو تمام ما تقوم به عندما تحلق لحيتك، قم بحلاقة القطن أو الصوف الطويل لتحصل على بلوز جديد.