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صحة غزة تحذر من نفاد الحليب العلاجي للأطفال

الثلاثاء 16 أبريل 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تحذر من نفاد الحليب العلاجي للأطفال


غزة / سما /

حذّر مدير صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة في غزة علاء حلس اليوم الثلاثاء، من نفاد الحليب العلاجى بكافة أنواعه، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الأطفال المرضى.

ويؤثر نفاد أنواع الحليب العلاجي سلبًا على صحة الأطفال المرضى، والذين سيعانون من إسهال مزمن وسوء امتصاص بالتالي انخفاض أوزارنهم.

ويعتمدالأطفال المرضى على حليب الجلاكتومين بشكل أساسي منذ الولادة، ومعرضون للخطر كونهم لا يستفيدون إلا من المأكولات الحيوانية كالسمك واللحوم والحليب، ودون ذلك سيؤثر على صحتهم العامة.

ويعطى حليب نيوترموجين للأطفال الذين يعانون من حساسية للبروتين الموجود في الحليب البقري، ويستفيد منه شريحة كبيرة من الأطفال المرضى، علمًا أنه لا يتوفر في الأسواق، ووتجاوز تكلفة العلبة الواحدة منه مئة دولار.

يذكر أنه يتم صرف المعدلات الشهرية من الحليب العلاجى حسب احتياج وعمر الطفل, خاصة وأن هؤلاء الأطفال يعانون من أمراض وراثية مزمنة وبحاجة للحليب العلاجى لاستمرار حياتهم.

ومنذ بداية العام، لم ترسل الوزارة في رام الله الأدوية والعلاجات اللازمة لمشافي القطاع، بحسب مصادر طبية.

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