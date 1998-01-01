  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة تشكل لجنة تحقيق بوفاة امرأة خلال الولادة برفح

الثلاثاء 16 أبريل 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تشكل لجنة تحقيق بوفاة امرأة خلال الولادة برفح


غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة تشكيل لجنة تحقيق في وفاة المواطنة إيمان عبد الهادي معمر التي توفيت امس الاثنين خلال الولادة في المستشفى الاماراتي برفح جنوب قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنّه أمام الواجب الأخلاقي والمهني فإن الوزارة تعلن عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ظروف وفاة المواطنة إيمان معمر.
وتقدمت الصحة بالتعزية والمواساة من آل معمر، وشاطرت ذويها مصابهم في وفاة ابنتهم إيمان.
وجاء تشكيل لجنة التحقيق في أعقاب الحديث عن خطأ طبي بالمستشفى الإماراتي أثناء الولادة أدى لوفاة المرأة التي تركت المرأة خلفها خمسة اطفال.
يذكر ان أمها توفيت قبل حوالي 17 عاماً خلال الولادة أيضا.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وتفاهمات التهدئة

عريقات: صفقة القرن تهدف لتدمير عملية السلام ووفد فتح سيطلب من المصريين في زيارته كالتالي..

لهذه الاسباب.. ادارة ترامب تؤجل اعلان صفقة القرن الى شهرين

مرفق رابط التسجيل.. الداخلية بغزة تعلن عن وظائف ضباط وضباط صف جديدة بالقطاع

بالفيديو والصور.. حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في فرنسا

الحركة الاسيرة تصدر بيان هام بشأن تفاهماتها مع الاحتلال

عدة وفود تصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز

الأخبار الرئيسية

هآرتس : إسرائيل وحماس تستعدّان لتفاهمات تهدئة طويلة المدى

دحلان في ذكرى ابو جهاد : لا سلام دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة

حدود

مسؤول أميركي يزور "الحدود الاسرائيلية" مع غزة ومصر .. لماذا ؟

واشنطن تعزز حماية سفاراتها وقواتها قبيل نشر "صفقة القرن"

جيش الاحتلال ينشر منظومة "مارس" الاستخبارية على حدود غزة وهذه ابرز مهامها ..