الصحة تشكل لجنة تحقيق بوفاة امرأة خلال الولادة برفح

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة تشكيل لجنة تحقيق في وفاة المواطنة إيمان عبد الهادي معمر التي توفيت امس الاثنين خلال الولادة في المستشفى الاماراتي برفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنّه أمام الواجب الأخلاقي والمهني فإن الوزارة تعلن عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ظروف وفاة المواطنة إيمان معمر.

وتقدمت الصحة بالتعزية والمواساة من آل معمر، وشاطرت ذويها مصابهم في وفاة ابنتهم إيمان.

وجاء تشكيل لجنة التحقيق في أعقاب الحديث عن خطأ طبي بالمستشفى الإماراتي أثناء الولادة أدى لوفاة المرأة التي تركت المرأة خلفها خمسة اطفال.

يذكر ان أمها توفيت قبل حوالي 17 عاماً خلال الولادة أيضا.