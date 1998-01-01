الاحتلال يمنع دخول أعضاء فرقة الفنان لطفي بوشناق إلى فلسطين

وكالات / سما /

قالت اللجنة المنظمة لمهرجان الكمنجاتي الدولي، إن سلطات الاحتلال رفضت دخول عازفي الفرقة الموسيقية للفنان التونسي لطفي بوشناق، كان من المقرر أن تحيي حفلا فنيا في مدينة رام الله، بمناسبة القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019، يوم غد الأربعاء.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي، في حديث مع “القدس العربي” أن سلطات الاحتلال رفضت منح العازفين تصاريح الدخول إلى فلسطين، مما تسبب في إلغاء الحفل، واستبداله بحفل موسيقي سيشارك فيه موسيقيون من مناطق مختلفة في قصر رام الله الثقافي بشكل مجاني.

وأشارت إلى أن العازفين الرئيسيين بالفرقة رفضت سلطات الاحتلال منحهم تأشيرات دخول وهو ما استدعى إلغاء الحفل.

وأوضحت أن فنانين وموسيقيين من أوروبا، والهند، وإيران وكندا، وفلسطين سيشاركون بعرض موسيقي بعنوان “من الأرض المقدسة إلى أقصى الشرق”.

وأكدت اللجنة المنظمة استمرار فعاليات مهرجان الكمنجاتي الدولي احتفالاً بالقدس عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2019، رغم العراقيل والتحديات.

المصدر: القدس العربي