بولتون يحذر إسرائيل من استخدام الشبكات الخلوية الصينية

القدس المحتلة / سما /

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إسرائيل من استخدام الشبكات الخلوية "الجيل الخامس"، خوفا من أن تتمكن الصين من التحكم في حركة البيانات والمعلومات على هذه الشبكات.

ورد تحذير بولتون خلال اللقاء الذي جمعه، مساء الإثنين، بواشنطن بوفد أمني إسرائيلي ترأسه المستشار للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بولتون إنه حضر اجتماعا بين فرق الأمن القومي من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكتب بولتون على "تويتر": "لقد عقدنا اجتماعا مثمرا مع فرق الأمن القومي الإسرائيلية والأميركية، وصادقنا على الأولويات الأمنية وناقشنا توسيع التعاون لتأمين شبكات الجيل الخامس والفضاء الإلكتروني لمراقبة العناصر المعادية في الشرق الأوسط".

وحذرت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، أصدقاءها في العالم من نشر البنية التحتية الخلوية من الجيل الخامس للشركات الصينية، حيث تعتقد واشنطن أنها ستسمح للصينيين بالتحكم في جميع حركة وتنقل البيانات والمعلومات في هذه الشبكات في أي مكان في العالم.

وظهر هذا الموضوع أيضا في الأشهر الأخيرة في اجتماعات مع ممثلين إسرائيليين، وتشير ملاحظات بولتون إلى أن هذه القضية ستتم مناقشتها أيضا خلال ساعات اليوم الثلاثاء، فيما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، أن "القدس تصغي وتهتم بالتحذيرات الأميركية".

وفي سياق التحذيرات الأميركية، وجه الرئيس، دونالد ترامب، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، طالبه خلالها بالحد من علاقات إسرائيل المتنامية مع الصين، منعا لتضرر العلاقات الإسرائيلية الأميركية، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وأتى هذا الطلب الأميركي، خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنتنياهو في البيت الأبيض في الـ26 من آذار/ مارس الماضي، ووفقا للقناة، فإن ترامب كان مباشرا مع نتنياهو وقال له: "إذا لم تعملوا على الحد من التغلغل الصيني في إسرائيلي، التعاون المشترك الأمني والاستخباراتي سيتضرر".

وخلال اللقاء أبلغ نتنياهو الإدارة الأميركية أنه على وشك الموافقة على آلية جديدة لمراقبة الاستثمارات الصينية في إسرائيل. وقال إنه "عقد اجتماعات للكابينيت، حول هذه القضية، وتم تأجيل أية خطوة بشأنها بسبب الخلافات الداخلية مع وزارتي الخارجية والمالية في إسرائيل".