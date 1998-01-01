الأوقاف الاسلامية تكشف أسباب حريق المصلى المرواني

القدس المحتلة / سما /

أكدت دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك في القدس أن الحريق الذي اندلع ليلة أمس في ساحة المرواني من المسجد الأقصى المبارك كانت "نتيجة عبث الفتيان" في المنطقة.

وأشادت الدائرة في بيان لها بطاقم إطفائية المسجد الأقصى لـ"يقظتهم وحرصهم على مرافق المسجد الأقصى المبارك وسيطرتهم على الحريق الذي نشب مساء أمس في غرفة الحارس بساحة مصلى المرواني".

وأهابت الدائرة، في بيانها، بالمصلين القاطنين حول المسجد وفي البلدة القديمة توعية أطفالهم بعدم العبث بالنار وخصوصا داخل المسجد الأقصى المبارك والذي كانت نتيجته احتراق غرفة الحارس في ساحة المرواني، وتنمية حبهم للمسجد الأقصى والحفاظ عليه وحسن الرباط فيه وعدم اللعب أو المس بممتلكاته.

وقالت: "إن المسجد الأقصى المبارك أمانة في أعناقنا جميعا ونحمد الله تعالى على لطفه".