سرّ مؤثر خلف أغنية "كيفك انت" لفيروز

وكالات / سما /

أوردت "عربي بوست" أنّ السيدة فيروز قابلت ابنها زياد الرحباني، بالصدفة في لبنان بعدما هجرها ليتزوج حبيبته دلال كرم، وفي أول لقاء قالت له: "كيفك انت"، لتكون الرائعة التي كتبها زياد من وحي سؤال والدته عنه لحن زياد الأغنية، وعرضها على فيروز لكنها ترددت وظلت 4 سنوات تتحفظ على غنائها.

وفي تقرير آخر، أشارت "عربي بوست" إلى أنّ زياد كان قد تزوّج من دلال كرم في العام 1979 والتي يحكي عنها وعن والدها في أغنية "مربى الدلال" الشهيرة، بعدما تعرَّف إليها في التمارين التي كانت تُقام لمسرحية "ميس الريم"، حيث كانت تتمرّن مع فرقة الدبكة، لكنهما انفصلا لاحقاً.

ولفتت إلى أنّ الرحباني ارتبط بالممثلة كارمن لبّس في علاقةٍ كانت قوية واستمرّت لسنوات، لكنهما انفصلا ولطالما رفضت لبّس التحدث عن هذه الفترة. ليدخل بعدها الرحباني في علاقةٍ مع الممثلة ليال ضو، التي تقدّم برنامج "قدح وجم" للمخرج شربل خليل عبر قناة الجديد.