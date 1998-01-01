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طائر غاضب يقتل مربيه!

الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائر غاضب يقتل مربيه!


وكالات / سما /

ذكرت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية، أن طائرا شبيها بالنعامة قتل الرجل الذي يربيه، مؤخرا، بعدما وقع على الأرض.

وبحسب ما نقلت "غارديان"، فإن الحيوان القاتل هو طائر الشلبم الذي لا يستطيع الطيران ويستوطن عادة في كل من أستراليا وبابوا غينيا.

واستخدم الطائر مخالبه الطويلة لقتل الشخص الذي يربيه، يوم الجمعة، على مقربة من البيت، ولم يتضح مصير الحيوان بعد الحادث المأساوي.

ويعرف هذا الطائر بعنفه الشديد ويستطيع إلحاق ضرر كبير بالإنسان إذا هجم عليه، وتتم تربيته في الولايات المتحدة من قبل هواة، ولا يتم استهلاك لحمه.

ويمتاز الطائر بمخالبه الطويلة التي تصل إلى عشرة سنتمترات كاملة، كما أنه يستطيع يركض بسرعة تبلغ 31 ميلا في الساعة.

#طائر

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