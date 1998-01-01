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ملح جديد.. يضمن المذاق ولا يضر الصحة

الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملح جديد.. يضمن المذاق ولا يضر الصحة


وكالات / سما /

قالت منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بالحصبة في العالم ارتفع للعام الثالث على التوالي، موضحة أن عدد الحالات المسجلة في الفترة بين كانون ثان/ يناير وآذار/ مارس ارتفع بنسبة 300 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت منظمة الصحة إنه في الربع الأول من العام الحالي، سجلت 170 دولة 112 ألف حالة إصابة بالحصبة، مقارنة بـ28 ألف حالة في الربع الأول من عام 2018. ولكن من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بـ10 أضعاف، نظرا لأن نسبة بسيطة من حالات الإصابة هي التي يتم الإبلاغ عنها.

ويتم نقل حوالي ربع المصابين بالحصبة إلى المستشفيات إثر تعرضهم لمضاعفات قد تؤدي إلى إعاقات أو تلف بالمخ أو فقدان للبصر أو للسمع.

ومن الدول التي كانت الأعلى تسجيلا للإصابات بالحصبة خلال الأشهر الست الماضية مدغشقر بـ70 ألف حالة إصابة وأوكرانيا بـ49 ألف حالة والفلبين بـ8800 حالة وفنزويلا بـ5700 حالة إصابة.

#منظمة الصحة العالمية #الملح

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