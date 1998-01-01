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أخيرا.. تعديل جديد من "واتساب" للتخلص من "الخاصية المزعجة"

الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أخيرا.. تعديل جديد من "واتساب" للتخلص من "الخاصية المزعجة"


وكالات / سما /

أكدت مواقع مختصة بالأخبار التقنية، أن تطبيق "واتساب" الشهير سيضيف خدمة جديدة تتيح للمستخدمين "إخفاء" المحادثات غير المرغوب بها بشكل أسهل.

وقال موقع "وابيتا إنفو" إن النسخة الجديدة من واتساب ستتضمن خدمة "تجاهل المحادثات الأرشيفية"، التي لن تضع المحادثات التي تم وضعها على "الصامت" أو تمت أرشفتها، في أعلى المحادثات، عندما تصل رسالة جديدة منها.

ويتيح "واتساب" للمستخدم "أرشفة" المحادثات غير المرغوب فيها أو التي لا تحمل أهمية، لكنها تقع على رأس قائمة المحادثات عندما تصل رسالة جديدة منها، وهو الأمر الذي سيتغير في التحديث الجديد.

وسيستطيع المستخدم مستقبلا إبقاء المحادثات الأرشيفية على وضعها، حتى أن وصلت رسالة جديدة في المحادثة، وذلك بتفعيل خدمة "تجاهل المحادثات المأرشفة".

ويتوقع أن يتم تطبيق نفس الخاصية على المحادثات التي يتم وضعها على "الصامت"، التي تعود للمقدمة عند وصول رسائل جديدة.

#واتساب

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