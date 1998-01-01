  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"Huаwei" تكشف عن واحد من أفضل الهواتف قريبا

الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"Huаwei" تكشف عن واحد من أفضل الهواتف قريبا


وكالات / سما /

يستعد عملاق صناعة الإلكترونيات "Huаwei" لإطلاق هاتف "Honor 20 Pro"، بمواصفات تجعل منه أحد أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.

ومن أبرز المواصفات التقنية والفنية التي سيأتي بها الهاتف:

- معالج "Kirin 980" ثماني النوى، بتردد 2.4 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "ARM Mаli-G76"، بتقنية CPU Turbо.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسات، بدقة (48+20+8) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

- شاشة OLЕD بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض (1080/2340) بيكسل.

- بطارية بسعة 3650 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- شريحة NFC لنقل البيانات، والدفع الإلكتروني.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

#Huаwei #الهواتف

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وتفاهمات التهدئة

عريقات: صفقة القرن تهدف لتدمير عملية السلام ووفد فتح سيطلب من المصريين في زيارته كالتالي..

لهذه الاسباب.. ادارة ترامب تؤجل اعلان صفقة القرن الى شهرين

مرفق رابط التسجيل.. الداخلية بغزة تعلن عن وظائف ضباط وضباط صف جديدة بالقطاع

بالفيديو والصور.. حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في فرنسا

عدة وفود تصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز

الحكومة تتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية

الأخبار الرئيسية

دحلان في ذكرى ابو جهاد : لا سلام دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة

حدود

مسؤول أميركي يزور "الحدود الاسرائيلية" مع غزة ومصر .. لماذا ؟

واشنطن تعزز حماية سفاراتها وقواتها قبيل نشر "صفقة القرن"

جيش الاحتلال ينشر منظومة "مارس" الاستخبارية على حدود غزة وهذه ابرز مهامها ..

الحركة الاسيرة تصدر بيان هام بشأن تفاهماتها مع الاحتلال وتوجه رسالة لشعبنا ومقاومته مفادها..