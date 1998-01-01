لجنة الانتخابات تختتم مشروع تدريب الصحفيين

رام الله / سما /

اختتمت لجنة الانتخابات المركزية وبالتعاون مع مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، 3 ورش تدريب بعنوان "التغطية الإعلامية للانتخابات"، عقدت جميعها بالتزامن في مدينتي غزة ونابلس، وجامعة بيرزيت.

وشمل المشروع الممول من الحكومة النرويجية تدريب 65 صحفي وصحفية من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال ثلاث ورش تدريبية امتدت كل منها على مدار ثلاثة أيام.

وعقدت الورش الثلاث في كل من: جامعة بيرزيت، ومدينة غزة ومدينة نابلس، وتناول التدريب -الذي نفذه مدربو مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت- جوانب عدة تتعلق بالتغطية الصحفية للانتخابات بشكل مهني ومحايد، وأسس إجراء المقابلات التلفزيونية وإنتاج اعلانات عامة حول قضايا الانتخابات.

كما قام المتدربون في هذه الورش بإنتاج 15مادة إعلامية حول الانتخابات خلال التدريب باستخدام الهواتف الذكية كتطبيق عملي للتدريب النظري.