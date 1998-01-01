الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من الضّفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطناً من محافظات الضفة الغربية.

وبيّن نادي الأسير، في بيان أصدره، أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة القدس، وهم: محمد مأمون محيسن (15 عاماً)، وعبد الرحمن أحمد أبو ريالة (14 عاماً)، ومهند مأمون أبو عصب (15 عاماً)، وعدنان مروان أبو ريالة (21 عاماً)، وجميل هشام ناصر (21 عاماً).

كما اعتقل مواطنين من محافظة الخليل، وهما: محمد راتب أبو صبيح، ويوسف أحمد العكر، إضافة إلى ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهم: راغب محمد التميمي، وهلال ممدوح عطا، وسليمان سالم قطش، فيما اعتقل عادل صباح من نابلس، ومحمد فتح الله عيد دحدول من سلفيت.