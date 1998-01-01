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شاهد : الفيديو الذي حرم وفدا إسرائيليا من زيارة البحرين

الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : الفيديو الذي حرم وفدا إسرائيليا من زيارة البحرين


القدس المحتلة / سما /

أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن إلغاء وفد إسرائيل مشاركته في مؤتمر "ريادة الأعمال" المنعقد بالبحرين، جاء بعد نشر تنظيم مسلح فيديو رسوم متحركة تحاكي هجوم طائرة مسيرة على وفد إسرائيلي.

وأظهر الفيديو الذي نشره تنظيم "سرايا وعد الله" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طائرة مسيرة مسلحة تستهدف فندقا قد تكون البعثة الإسرائيلية نوت النزول فيه، إضافة إلى مركز المؤتمرات الذي يعقد فيه المؤتمر العالمي.

وتظهر في الفيديو الذي ترافقه عبارات بالعربية والعبرية، طائرة "إل عال" وهي تهبط في مطار البحرين الدولي عند الساعة الثامنة صباحا في 14 أبريل وبعدها ترافق طائرة مسيرة موكب البعثة نحو فندق المرديان، وتظهر في الفيديو كتابة "مقر إقامة الوفد".

وينتهي الفيديو بتفجير عند مدخل مركز المعارض والمؤتمرات البحريني الدولي بتاريخ 16 أبريل، الساعة 14:00 ورسالة "التحذير الأخير" على الشاشة.

وكان من المفترض أن يشارك عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزير الاقتصاد إيلي كوهن في المؤتمر في المنامة أمس الاثنين.

وقررت البعثة الإسرائيلية الانسحاب يوم الأحد، مشيرة إلى وجود تهديد أمني لم يتم تحديده.

وأفاد موقع شفقنا الشيعي الإخباري، بأن قرار إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى البحرين جاء بعد 24 ساعة من إرسال "سرايا وعد الله" رسائل قصيرة إلى هواتف الوفد تتضمن تحذيرا باللغة العبرية.

و"سرايا وعد الله" هي جماعة شيعية في البحرين تأسست عام 2015 وتبنت مسؤولية تفجير حافلة للشرطة البحرينية عام 2017 خلف قتيلا وأكثر من عشرة جرحى، وتعتبرها السلطات البحرينية مجموعة إرهابية مدعومة من إيران.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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