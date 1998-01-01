فلسطين تحصد ثلاث ميداليات في البطولة العربية للتايكواندو في المغرب

وكالات / سما /

حقق منتخبنا للتايكواندو ميداليتان فضيتان وبرونزية واحدة، في البطولة العربية التي أقيمت في مدينة عيون المغربية.

وحقق اللاعب أحمد بهلول الميدالية الفضية، بفوزه على نظيريه المغربي والمصري قبل أن يخسر في المواجهة النهائية أمام منافسه التونسي.

وتوج بالفضية، أيضاً، يوسف أبو الرب إثر تجاوزه منافسيه الإماراتي والموريتاني، قبل أن يتلقى هزيمة من لاعب السعودية، أما ليان جابر فحصلت على الميدالية البرونزية.

وعقد الاتحاد العربي للتايكواندو، على هامش البطولة، اجتماعا لجمعيته العمومية، الذي ضم الدول الأعضاء، وحضره نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني محمود اسليم، وتم بحث تعزيز التواصل بين الاتحادات العربية، والتأكيد على مشاركة العرب في بطولة فلسطين الدولية الرابعة، التي ستقام في شهر تشرين الأول/نوفمبر المقبل.