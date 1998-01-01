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اتحاد بيت حانون يتوّج بطلا للطائرة الشاطئية للشباب

الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد بيت حانون يتوّج بطلا للطائرة الشاطئية للشباب


غزة / سما /

توج فريق اتحاد بيت حانون الرياضي "أ" بلقب بطولة "طوكيو" لكرة الطائرة الشاطئية للشباب, عقب فوزه على اتحاد بيت حانون الرياضي "ب" (2-0), في المباراة النهائية للمسابقة.

وجاءت المباراة مثيرة بين الطرفين, قبل أن يحسم بيت حانون "أ" اللقب لمصلحته, بعدما تفوق في الشوطين بواقع: (21-11), و(22-20).

ومثّل فريق اتحاد بيت حانون "أ" الثنائي محمود البسيوني ومصعب فياض, بينما ظهر مع اتحاد بيت حانون "ب" عبد الله البسيوني ووليد فياض.

يشار إلى أنه قاد لقاءات البطولة تحكيميا كل من الدولي أسامة المقيد، وجمال فياض، ورجب عبيد، وجميل الزعانين، وسمير المقيد، وحاتم حمودة، وعاطف حسونة، وجهاد أبو حبل، وجمال حسونة رئيسا لجنة الحكام، ومحمد عوكل من لجنة المسابقات.

#اتحاد بيت حانون

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