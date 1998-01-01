رحيل جماعي عن بطل الدرجة الثانية

غزة / سما /

أعلن خمسة لاعبين رحيلهم عن صفوف نادي نماء رسميا, عقب نجاح الفريق في الصعود لدوري الدرجة الأولى بالموسم المقبل.

وأكد الخماسي فادي الشريف, وأحمد تنيرة, وعبد العزيز قاسم, ويحيى القوقا, ومحمود عسلية رحيلهم عن صفوف الفريق, وسط شكوك حول بقاء نجمه محمد إشتيوي موسما آخر.

وانتهت عقود الرباعي الشريف وتنيرة والقوقا وعسلية مع الفريق, بينما سيعود قاسم للصداقة, خاصة أنه لعب معارا لنماء هذا الموسم.

أما إشتيوي فالأمور غير واضحة بالنسبة له حتى الآن, في ظل عدم إعلان التجديد موسما آخر, بعدما ظهر بصورة مميزة مع نماء بطل الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".