اتحاد القدم يوجه صدمة لمركز بلاطة

رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قراره النهائي بخصوص أحداث لقاء مركز بلاطة وثقافي طولكرم, ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري المحترفين.

وقرر اتحاد كرة القدم تخسير بلاطة إداريا أمام ثقافي طولكرم (0-3)، بفعل الأحداث التي جرت في آخر عشر دقائق من عمر اللقاء, ما أدى لإطلاق الحكام صافرة النهاية بشكل غير طبيعي.

وكانت النتيجة تشير وقت إيقاف اللقاء لتفوق مركز بلاطة (2-1), لكن بعد قرار الاتحاد بات بلاطة خاسرا (0-3), ليتراجع للمركز الثاني برصيد 34 نقطة, بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر هلال القدس.

أما ثقافي طولكرم فأصبح رصيده 23 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري المحترفين بالضفة المحتلة.