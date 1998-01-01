كومباني: سأكون متواجدًا في مانشستر سيتي الموسم المقبل

وكالات / سما /

أكد البلجيكي فينسينت كومباني قائد ومدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأنه سيتواجد في صفوف السيتيزين الموسم المقبل، ليضع حدًا لشائعات رحيله في الصيف.

وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى رحيل فينسينت كومباني عن مانشستر سيتي بعد انتهاء عقده مع الفريق في الصيف المقبل.

ولكن يبدو بأن فينسينت كومباني واثق من مسألة استمراره وتجديد عقده مع مانشستر سيتي الذي يلعب معه منذ 10 أعوام تقريبًا.

وتحدث فينسينت كومباني حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “سألعب مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل، وكل التكهنات والشائعات الأخرى ليست صحيحة، أنا جزء من عائلة السيتي الآن، لذلك سنتعامل مع الموقف كأسرة واحدة”.

وأضاف “قد نتفق أو نختلف، ولكن هذا الأمر لن يغير علاقتي الوطيدة بإدارة مانشستر سيتي، ما يهمني الآن هو اللعب مع الفريق ومحاولة التتويج بالألقاب”.

الجدير بالذكر أن البلجيكي فينسينت كومباني ابن 33 عامًا قد شارك مع فريقه مانشستر سيتي هذا الموسم في 20 مباراة حتى الآن، وصنع هدفًا.