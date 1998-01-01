صلاح يعود من جديد لمجاورة أجويرو على صدارة هدافي البريميرلييج

وكالات / سما /

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، التألق والتسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز للمباراة الثانية على التوالي ولكن تلك المرة بهدف صاروخي في شباك الحارس كيبا لاعب نادي تشيلسي.

وأصبح صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن حقق المصري لقب الهداف في الموسم الماضي، وذلك بنفس الرصيد مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الذي لم يسجل هذا الإسبوع في شباك كريستال بالاس.

وفي نفس المباراة سجل النجم السنغالي ساديو ماني هدفاً جديداً ليأتي في المركز الثاني وبعدها يرد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بهدف جديد في شباك واتفورد لفريقه أرسنال ويتساوى نظيره الأفريقي.

وتألق النجم الإنجليزي رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي هذا الإسبوع ليسجل هدفين في شباك بالاس ويرتفع رصيده إلى 17 هدفاً متساوياً مع النجم الإنجليزي الآخر الغائب حالياً بسبب الإصابة هاري كين.

اما بول بوجبا فقد تمكن من تسجيل ثنائية في شباك وست هام من ركلتي جزاء ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً وهو نفس رصيد النجم الفرنسي الآخر أليكسندر لاكازيت، فيما لم يسجل جيمي فاردي أي أهداف تلك الجولة ليبقى رصيده عند 15 هدفاً.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة رقم 34:

1- محمد صلاح (ليفربول) 19 هدفاً

2- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 19 هدفاً

3- ساديو ماني (ليفربول) 18 هدفاً

4- بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال) 18 هدفاً

5- رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) 17 هدفاً

6- هاري كين (توتنهام) 17 هدفاً

7- إيدين هازارد (تشيلسي) 16 هدفاً

8- جيمي فاردي (ليستر سيتي) 15 هدفاً

9- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) 13 هدفاً

10- أليكسندر لاكازيت (أرسنال) 13 هدفاً