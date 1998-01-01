كل ما حققته أندية إنجلترا حينما تزور ملعب برشلونة

وكالات / سما /

يستعد نادي برشلونة الإسباني، لمواجهة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب كامب نو.

وفاز النادي الكتالوني برشلونة في لقاء الذهاب على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا بنتيجة 1-0، وهو ما يعطي الفريق الإسباني أفضلية في التأهل إلى دور نصف النهائي على حساب مانشستر يونايتد.

وبعد فوز نادي برشلونة الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله لويس سواريز خارج أرضه، يتوقع البعض أن تأهل البرسا شبه مضموناً على ملعب الكامب نو في ظل تواجد نجوماً مميزة مثل ليونيل ميسي.

وأصبحت مهمة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية عندما يحل اليوم ضيفاً على ملعب كامب نو، بعد الخسارة في لقاء الذهاب من برشلونة بهدف نظيف.

ويتفوق نادي برشلونة الإسباني بإكتساح في مواجهاته ضد الفرق الإنجليزية على ملعب كامب نو معقله، حيث لم يذوق طعم الخسارة من أندية إنجلترا إلا في مباراتين فقط، وهو سجل رائع للغاية للبرسا في الأراضي الكتالونيا.​

ولعب نادي برشلونة 33 مباراة رسمية ضد الفرق الإنجليزي على ملعب كامب نو، فاز في 20 مباراة، وخسر في مباراتين فقط، وتعادل في 11 مباراة، وهو ما يوضح التفوق الكبير من البلاوجرانا ضد أندية إنجلترا.

وكان قد واجه نادي برشلونة الإسباني نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين من قبل وانتصر فيهما الفريق الكتالوني، بينما حقق الشياطين الحمر الفوز في نهائي واحد ضد البرسا كان في كأس الكؤوس الأوروبية عام 1991 “الدوري الأوروبي”.