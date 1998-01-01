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عضو كنيست يرد على ليبرمان : احتلال غزة لن يكون ضمن شروط الائتلاف الحكومي الجديد

الثلاثاء 16 أبريل 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يرد على ليبرمان : احتلال غزة لن يكون ضمن شروط الائتلاف الحكومي الجديد


القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود ديفيد بيتان اليوم الثلاثاء إنه من المستحيل تضمين اتفاقية بين أحزاب الائتلاف حول احتلال غزة، وذلك رداً على تصريحات افيغدور ليبرمان.

وأضاف "بيتان"، من يقرر ذلك هو رئيس الوزراء، مبيناً أن ليبرمان يسعى للمزيد من النفوذ إذا أصبح وزيراً للجيش.

و قال، إن المطالبة بوضع قضية إعادة احتلال قطاع غزة ضمن شروط مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد مستحيلة وغير معقولة.

وأعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان أنه سيبلغ الرئيس الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيوصي أمامه بتكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

ووضع ليبرمان شروطا مقابل المشاركة في "الائتلاف الحكومي" الجديد في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو.

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد اشترط ليبرمان مقابل المشاركة في "ائتلاف نتنياهو" تعهد الأخير بإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزّة، والحفاظ على حقيبة الأمن والحصول على حقيبة الداخليّة، المفترض أنها من حصّة رئيس قائمة "شاس"، آرييه درعي.

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