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آرسنال يتجاوز واتفورد العنيد ويستعيد المركز الرابع

الثلاثاء 16 أبريل 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال يتجاوز واتفورد العنيد ويستعيد المركز الرابع


وكالات / سما /

حقق نادي آرسنال مساء اليوم الإثنين فوزاً صعباً ومستحقاً على واتفورد بهدف دون مقابل ، في ختام الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت على ملعب فيكارج رود.

وسجل فريق المدفعجية هدفه الوحيد عن طريق المهاجم بيير إيميريك أوباميانج بالدقيقة العاشرة من الشوط الأول ، وذلك إثر خطا فادح من جانب بن فوستر حارس مرمى واتفورد الذي تعامل مع الكرة بشكل غير مسؤول.

وتمكن فريق المدرب أوناي إيمري من استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام إيفرتون بهدف مقابل لاشيء ، حيث تسببت هذه الهزيمة بخروجه من قائمة الأندية المتواجدة في المركز الأربع الأولى.

وسيلعب آرسنال أمام فريق كريستال بالاس في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات يوم الاحد المقبل ، فيما سيواجه وولفرهامبتون في الرابع والعشرين من هذا الشهر.

ورفع نادي آرسنال رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 66 بالمركز الرابع في الترتيب العام لدوري الإنجليزي مناصفة مع تشيلسي ، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة السادسة والأربعين في المركز العاشر.

#آرسنال #واتفورد

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