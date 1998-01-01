"الإذاعة الإسرائيلية" تحذر : غادروا سيناء فوراً و لا تسافروا إليها

القدس المحتلة / سما /

حذرت هيئة محاربة الإرهاب في "إسرائيل" صباح اليوم الثلاثاء، السياح الإسرائيليين من السفر إلى سيناء، بسبب تزايد التحذيرات من هجمات محتمله ضدهم في عيد الفصح.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم، إن ما تسمى بهيئة محاربة الإرهاب الإسرائيلية حذرت السائحين الإسرائيليين من السفر إلى سيناء.

وبحسب الإذاعة فقد جاء التحذير بسبب وجود تهديد خطير لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين في الفترة القريبة.

وقد طالبت الخارجية الإسرائيلية من الإسرائيليين المتواجدين في سيناء مغارتها علي الفور والعودة إلى إسرائيل.