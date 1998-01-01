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فيديو.. ريال مدريد يفشل في الفوز على ليجانيس في الليغا

الثلاثاء 16 أبريل 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يفشل في الفوز على ليجانيس في الليغا


وكالات / سما /

سقط فريق نادي ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة أمام مضيفه ليجانيس في مباراة الجولة 32 من الدوري الإسباني.

 

كان أصحاب الأرض قد أنهوا الشوط الأول بأسبقية 1-0، حيث افتتح اللاعب جوناثان سيلفا مجال التسجيل لفائدة ليجانيس في الدقيقة الأخيرة من عمر الفترة الأولى بتسديدة ذكية من على حدود منطقة الجزاء، تحرك لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس متأخراً لحجب زملائه الرؤية عليه.

وفي الشوط الثاني، تحسن مردود الميرينجي كثيراً واستطاع تسجيل هدف التعديل عن طريق نجم اللوس بلانكوس الأول هذا الموسم، كريم بنزيما في الدقيقة 51 من عمر المباراة، بعد متابعة لتسديدته التي ارتدت من الحارس ساكريستان.

واستعان المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بخدمات الثنائي لوكاس فاسكيز وجاريث بيل في الشوط الثاني لتحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الكاملة ولكن دون جدوى، رغم تفوق الفريق الملكي في الاستحواذ وعدد التسديدات على المرمى.

وكاد ليجانيس أن يخطف الانتصار في الدقيقة 90 بعد ارتباك المدافع الفرنسي رافاييل فاران أمام يوسف النصيري ولكن فاران استطاع في الأخير إنهاء الموقف لصالحه.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الريال إلى النقطة 61، بفارق 4 نقاط عن الوصيف، الجار أتلتيكو مدريد، وعلى بعد 9 نقاط من إشبيلية صاحب المركز الرابع.

#ريال مدريد #ليجانيس

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