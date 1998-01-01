اختتام معرض (القدس لنا) في مركز فنون الطفل الفلسطيني

الخليل / سما /

اختتم اليوم في الجمعية الفلسطينية لثقافة وفنون الطفل (مركز فنون الطفل الفلسطيني) معرض (القدس لنا) والذي جاء بمشاركة كبيرة من قبل أطفال مدينة الخليل والمعرض اشتمل على 150 عملا فنياً عن مدينة القدس من ابداع الاطفال الذين شاركوا في المسابقة السنوية كأس الفنون 2019 والتي نظمتها الجمعية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم العالي في الخليل وذلك لتشجيع المواهب الفنية في المدارس الفلسطينية تحت شعار (القدس لنا) حيث تقدم للمسابقة الفنية مئات الأطفال من المدارس في مدينة الخليل وأظهر الأطفال في لوحاتهم ابداعاتهم الفنية وعشقهم لمدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وعاصمة الثقافة العربي واستمر المعرض لمدة عشرة ايام.

واعلنت دائرة البرامج في المركز بان مركز فنون الطفل الفلسطيني اعلن عن بدء الاستعدادات للبرامج الصيفية لصيف 2019 وتشتمل البرامج على اقامة مخيم سمارت ليدرز2019 ومخيم ياسر عرفات والمؤتمر البيئي.