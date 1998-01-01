البوليتكنك تفوز بالجائزة الأولى في الملتقى الهندسي التاسع في عُمان

الخليل / سما /

فازت جامعة بوليتكنك فلسطين بالجائزة الأولى في الملتقى الهندسي التاسع الذي عقد في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان خلال شهر نيسان الجاري، بمشاركة شملت مشروعين عن فئة مشاريع الخدمة المجتمعية الابداعية، للطالب جمال شختور بإشراف كل من المهندس زيدان طه والمهندس حمزة أبو عبيد.

وحصل الطالب جمال شختور من كلية المهن التطبيقية على الجائزة الأولى عن فئة مشاريع الخدمة المجتمعية الابداعية من خلال مشاركته في مشروع (Electronic Air Filter) الذي يهدف لتسهيل عمل رجال الإنقاذ في حالات الحريق والكوارث والحوادث حيث يعمل الجهاز على تنقية الهواء من الغازات الملوثة كما يوفر الجهاز قناعين للتنفس لكل من رجل الإنقاذ والمصاب مع إمكانية تزويد المصاب بالدواء عند الحاجة من خلال نفس القناع.

وقال رئيس دائرة المهن الهندسية الميكانيكية والكهربائية م. زيدان طه:" تكلفنا عناء السفر مع المبدع الشختور لنظهر كفاءة طلبتنا وابداعاتهم ولنعمق العلاقات مع المجتمع الأكاديمي العربي والدولي ونعزز فرص التعاون مع الجامعات المشاركة ونطلع على خبرات الاخرين وابداعاتهم ونستفيد من تجاربهم".

وأشار القائم بأعمال عميد كلية المهن التطبيقية أ. فؤاد حمدان الى نية كليته بتكريم الطالب جمال الشختور على إنجازه العلمي المتميز، مؤكداً على ضرورة احتضان ورعاية المبدعين وتسليط الأضواء عليهم، وما لذلك من اثر طيب عليهم يمكنهم من الاستمرار والتطور بما ينعكس على واقع المجتمع الفلسطيني.

يذكر أنّ الملتقى الهندسي التاسع ينظم من قبل الجماعة الهندسية في جامعة السلطان قابوس ويشارك فيه 49 مشروعاً مختلفا من عدة جامعات عربية ودولية وشارك كل من سلطنة عمان، والعراق، وفلسطين، والسعودية، وقطر، والفلبين والنمسا.