الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل المواطن محمد راتب أبو صبيح، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت من بلدة بيت أولا غرب الخليل الشاب يوسف احمد العكر (20 عاما).

وداهمت قوات الاحتلال عدة احياء بمدينة الخليل، وبلدات الظاهرية، واذنا، وبيت عوا، ويطا، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها كايد أحمد العكر، وماجد أبو شرخ، وعدنان أبو علان، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.