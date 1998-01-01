  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل المواطن محمد راتب أبو صبيح، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت من بلدة بيت أولا غرب الخليل الشاب يوسف احمد العكر (20 عاما).

وداهمت قوات الاحتلال عدة احياء بمدينة الخليل، وبلدات الظاهرية، واذنا، وبيت عوا، ويطا، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها كايد أحمد العكر، وماجد أبو شرخ، وعدنان أبو علان، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

غزة : العثور على جثة فتاة مشنوقة والشرطة تحقق

قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وتفاهمات التهدئة

الاحتلال يتلكأ في إدخال الأموال القطرية والأمم المتحدة وقطر تحاولان امتصاص غضب الفصائل

مسؤول مصري يكشف : دول غزة وسيناء خزعبلات والشعب الفلسطيني لا يقبل التوطين

لهذه الاسباب.. ادارة ترامب تؤجل اعلان صفقة القرن الى شهرين

اشتية : الحكومة ستعمل على رفع المعاناة عن أهلنا في غزة ويطلب دعم المانحين والعرب

مرفق رابط التسجيل.. الداخلية بغزة تعلن عن وظائف ضباط وضباط صف جديدة بالقطاع

الأخبار الرئيسية

واشنطن تعزز حماية سفاراتها وقواتها قبيل نشر "صفقة القرن"

جيش الاحتلال ينشر منظومة "مارس" الاستخبارية على حدود غزة وهذه ابرز مهامها ..

الحركة الاسيرة تصدر بيان هام بشأن تفاهماتها مع الاحتلال وتوجه رسالة لشعبنا ومقاومته مفادها..

عريقات

عريقات: صفقة القرن تهدف لتدمير عملية السلام ووفد فتح سيطلب من المصريين في زيارته كالتالي..

معركة الكرامة 2 تنتصر.. التوصل لاتفاق بين الاسرى و الاحتلال وهذا ما تناوله..