المالكي: الرئيس عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة في موسكو

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية استعداد الرئيس محمود عباس لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون شروط سابقة، في حال عقد اللقاء في العاصمة الروسية موسكو.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أكدنا للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين استعدادنا ورغبتنا في أي وقت، عندما يرى (بوتين)، أن هناك استعدادا من الجانب الإسرائيلي، سنكون أكثر من مستعدين للحضور والجلوس وإجراء محادثات مع نتنياهو... نحن مستعدون للتحدث مع الإسرائيليين دون أي شروط... طالما أن الدعوة تأتي من الرئيس بوتين، وطالما أن الرئيس بوتين هو المضيف للاجتماع، فإن ذلك يهيئ أفضل الظروف لعقد الاجتماع ولأن يكون اللقاء ناجحا".

في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أنه لا توجد حاليا مقترحات محددة لعقد مثل هذا الاجتماع.

وأكد المالكي أن الحكومة الفلسطينية "لا ترى أي آفاق لهذا الاجتماع في المستقبل القريب، بأي حال من الأحوال".

وقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق بأن روسيا لا تزال مستعدة لاستضافة قمة تجمع زعيمي فلسطين وإسرائيل في موسكو.

وأشار الوزير إلى أن روسيا تقوم بعمل متناسق مع الشركاء، على وجه الخصوص، في مجلس الأمن وفي إطار اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط لتهيئة الظروف لاستئناف الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي عام 2016، اقترحت روسيا عقد قمة فلسطينية إسرائيلية في موسكو، تهدف إلى المساعدة على استئناف مفاوضات السلام بعد سنوات عدة من انقطاعها.