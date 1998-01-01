جيش الاحتلال ينشر منظومة "مارس" الاستخبارية على حدود غزة وهذه ابرز مهامها ..

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي عن نشر منظومة جديدة لجمع معلومات استخبارية جديدة باسم منظومة "مارس" على حدود إسرائيل مع قطاع غزة.

ووفقا لموقع "واللا العبري"، الحديث يدور عن منظومة جديدة بوسعها تحقيق الإنذار المبكر من التهديدات البرية والجوية بما في ذلك البالونات الحارقة والحوامات.

من جانبه أوضح ضابط رفيع في فرقة غزة بأن المنظومة قادرة على الإنذار المبكر عن أي تغييرات برية أو جوية على مدار الساعة ليلا ونهارا وفي جميع الظروف الجوية المختلفة.

وقد تطرق قائد منظومة حماية الحدود في الجيش الاسرائيلي العميد أمير أفشتاين للمنظومة موضحا بأن المنظومة دخلت في حيز الخدمة العملياتية في شمال قطاع غزة، كما سينتهي الجيش من نشر المنظومة على طول الحدود مع قطاع غزة مع نهاية العام الحالي.