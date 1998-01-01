الهباش يرد على ما يتردد حول حكومة اشتية

رام الله / سما /

نشر قاضي القضاة الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمد الهباش، توضيحًا على صفحته الشخصية لما أثير حول إمكانية مشاركته في تشكيلة الحكومة الجديد.

وكتب الهباش بأنه لم يكن "ممن تصنعه المواقع أو ينشؤون مواقفهم عليها او لأجلها"، مؤكدًا في ذات الوقت أن "الموقف أغلى وأسمى من الموقع".

وشدد الهباش في بيانه بالعلاقة "الممتازة التي تربطه مع رئيس الحكومة واصافًا إياه بـ"الأخ والصديق".

وبخصوص الانضمام إلى الحكومة الجديدة، كتب الهباش "لم يكن واردًا أصلًا أن أنضم إلى حكومة الدكتور محمد اشتيه، ولن أفعل ذلك، ليس زهدًا أو ترفعًا عن العمل معه لا سمح الله، ولكن لأنني ببساطة أتشرف بالعمل مباشرة مع سيادة الرئيس محمود عباس، الذي هو رأس الدولة والحكومة والسلطة، وهذا موضع افتخار لا يمكن أن يزهد فيه عاقل، فوق أنه يحتاج إلى أضعاف ما يُتاح لي من الوقت والجهد في هذا العمر القصير".

وبخصوص علاقته مع الحكومة الجديدة، كتب: "لن يكون بيني وبين الحكومة التي يترأسها أخي وصديقي الدكتور محمد اشتيه الا ما توجبه المصالح الوطنية العليا، وسنعمل معًا -كما عملنا سابقًا- تحت قيادة الرئيس أبو مازن، كما كان الأمر مع كل الحكومات السابقة، وكما سيكون مع أية حكومة لاحقة إذا كتب الله لنا البقاء، ويسر لنا السبيل".

كما دعا الهباش "كل جماهير شعبنا وقواه إلى الالتفاف حول الرئيس محمود عباس، وحول حكومته التي نالت ثقته برئاسة الأخ الدكتور محمد اشتيه، ولنكن جميعًا جنودًا لهذا الوطن العزيز لمواجهة التحديات الكبرى التي نتعرض لها".