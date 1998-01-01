ليبرمان يوصي بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة وبشروط

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر صحفي مساء الإثنين، إنه سيوصي بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، ولكن بشروط أولها المصادقة على "قانون التجنيد".

وقال ليبرمان إنه إذا كان أمام خياري انتخابات جديدة أو التنازل "قانون التجنيد" فسيختار الخيار الأول. كما اشترط الحصول على حقيبتي وزارتي "الأمن" و"الاستيعاب"، اللتين كانتا من نصيب حزبه في الكنيست السابقة قبل خروجه من الائتلاف الحكومي.

وأشار في حديثه إلى أن الجناح "الحريدي – الحريدي القومي" في داخل اليمين قد ارتفع إلى 21 أو 22 مقعدا، وإنه يعتبر ذلك "تهديدا"، مضيفا أنه يحاول الحفاظ على المنطق السليم حتى في قضايا الدين والدولة، ومن كان غير مستعد لذلك سيتحمل المسؤولية عن عدم تشكيل الحكومة".

وفي تعقيبه على إمكانية تشكيل حكومة وحدة، قال "يجب أن نكون واضحين... حكومة الوحدة تقام بشأن موضوع واحد معين. وتشكيل حكومة وحدة خلاف ذلك سيجعلها حكومة شلل".

يشار إلى أنه بسحب القناة "12" الإسرائيلية، فإن ليبرمان سوف يطلب الاطلاع على اتفاق نتنياهو مع الأحزاب الحريدية مسبقا.